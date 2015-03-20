SkyWest meldet Februarzahlen

SkyWest Airlines Bombardier CRJ700 (Foto: SkyWest Airlines)

Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, sind im Berichtsmonat Februar 2015 4,001 Millionen Passagiere zugestiegen, dies entspricht einem Minus von 3,4 Prozent.

Die Nachfrage hat sich verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 4,1 Prozent auf 2,102 Milliarden Sitzplatzmeilen verschlechtert, während die Kapazität um 3,7 Prozent auf 2,617 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgefahren wurde. Die Auslastung verschlechterte um 0,4 Prozentpunkte auf 80,3 Prozent.

Im Berichtsjahr 2014 flogen mit den Airlines von SkyWest 58,962 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 2,7 Prozent. SkyWest Holdings betreibt auf verkehrsschwächeren Nebenrouten für Delta, American, United, US Airways und Alaska Airlines rund 725 Verkehrsflugzeuge.