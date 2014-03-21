SkyWest meldet Februarzahlen

Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, sind im Berichtsmonat Februar 2014 4,142 Millionen Passagiere zugestiegen, dies entspricht einem Minus von drei Prozent.

Die Nachfrage hat sich verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 0,1 Prozent auf 2,193 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert, während die Kapazität um 2,6 Prozent auf 2,719 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgefahren wurde. Die Auslastung kletterte um 2,2 Prozentpunkte auf 80,7 Prozent.

Im Berichtsjahr 2013 flogen mit den Airlines von SkyWest 60,582 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von drei Prozent. SkyWest Holdings betreibt auf verkehrsschwächeren Nebenrouten für Delta, American, United, US Airways und Alaska Airlines rund 725 Verkehrsflugzeuge.