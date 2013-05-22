SkyWest kauft Jets bei Embraer

Der brasilianische Flugzeugbauer Embraer kann einen weiteren Großauftrag aus den Vereinigten Staaten verbuchen, SkyWest bestellt 100 Embraer 175 Verkehrsflugzeuge.

Den Wert des neuen Auftrages über 100 E-Jets beziffert Embraer auf 4,1 Milliarden US Dollar. In dem Auftrag sind 40 Festbestellte E175 eingehandelt worden und 60 weitere Maschinen müssen noch bestätigt werden. SkyWest hat ebenfalls 100 Vorkaufsrechte in den Vertrag eingehandelt. Die ersten vierzig Maschinen sollen ab April 2014 ausgeliefert werden und im Unterauftrag für United Airlines eingesetzt werden.