SkyWest fliegt nicht mehr für Midwest Airlines

Die Regionale Fluggesellschaft SkyWest hat bekannt gegeben, dass sie nicht nicht länger für Midwest Airlines fliegen wird.

Die Airline betreibt seit Dezember 2006 12 Bombardier CRJ200 Maschinen im Namen der Midwest, will diese in den nächsten acht Monaten jedoch vom Dienst abziehen. Midwest soll die offenen Beiträge in der Höhe von US$4 Millionen in US$ 400.000er Tranchen an SkyWest überweisen. Die Airline akzeptiert die Verzögerungen der Zahlung, sagte aber in einem Statement, es gäbe keine Absicherung dafür, dass Midwest die Beiträge tatsächlich vollständig überweisen werden könne, da die Restrukturierung der Airline noch unsicher sei. SkyWest verfolgt unterdessen andere Wege, ihre Flugzeuge einsetzen zu können.