SkyWest erwartet tiefere Quartalsergebnisse als angekündigt

SkyWest Inc, die Muttergesellschaft von SkyWest Airlines und Atlantic Southeast Airlines sagte, ihr Erstquartalsgewinn werde tiefer ausfallen als angekündigt.

Angekündigt war ein Gewinn von USD 4,5 bis 7,5 Millionen. In den ersten drei Monaten 2008 hatten sie USD 29,2 Millionen eingenommen. Das schlechte Wetter in Atlanta und das wartungsbedingte Grounding von 60 ASA CRJ200er führten aber zu der Annullierung von 750 Flügen. Damit muss auf etwa USD 7,6 Millionen Gewinn verzichtet werden. SkyWest wird ausserdem USD 7 Millionen abschreiben müssen und bei der nichtmaschinellen Wartung und Crew Zusatzausgaben von USD 11,5 Millionen erwarten. Die Erstquartalsergebnisse von SkyWest werden am 6. Mai erlebt.