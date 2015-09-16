SkyWest bestellt weitere Embraer Jets

Die US-amerikanische Fluggesellschaft SkyWest Airlines hat den Kauf von achtzehn weiteren Embraer Verkehrsflugzeugen bekanntgegeben.

Der neu gezeichnete Auftrag entspricht nach den aktuellen Listenpreisen einem Wert von 800 Millionen US Dollar. Die neuen E175 werden mit 76 Passagiersitzen ausgerüstet (12 First, 16 Economy Plus und 48 Economy) und sollen im Unterauftrag für United Airlines zum Einsatz kommen. Die Jets sollen zwischen 2016 und 2017 an SkyWest Airlines ausgeliefert werden. SkyWest Holdings betreibt SkyWest Airlines und ExpressJet, die beiden Airlines betreiben auf verkehrsschwächeren Nebenrouten für Delta, American, United und Alaska Airlines rund 750 Verkehrsflugzeuge.

Erfolgreiche Embraer E-Jets