SkyWest bestellt weitere Embraer E175

SkyWest Airlines Embraer E175 Delta Air Lines (Foto: Embraer)

Die US-amerikanische Fluggesellschaft SkyWest hat bei Embraer sechzehn weitere E175 E-Jets bestellt, die Flugzeuge sollen für Delta Air Lines betrieben werden.

Der neu gezeichnete Auftrag entspricht nach den aktuellen Listenpreisen einem Wert von 798,4 Millionen US-Dollar. Die neuen E175 werden bei SkyWest für drei Klassen mit 76 Passagiersitzen ausgerüstet und sollen im Unterauftrag für Delta Airlines zum Einsatz kommen.

Die ersten Flugzeuge aus dieser Bestellung sollen ab Mitte 2022 ausgeliefert werden. SkyWest operiert bereits 71 Embraer E175 für Delta Air Lines und zählt mit diesen sechzehn zusätzlichen E175 knapp 240 E175 E-Jets in ihrer Flotte.