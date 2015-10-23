SkyWest bestellt weitere Embraer E175

Embraer E-Jet (Foto: Embraer)

Die US-amerikanische Fluggesellschaft SkyWest hat bei Embraer neunzehn weitere E175 E-Jets bestellt, die Flugzeuge sollen für Delta Air Lines betrieben werden.

Der neu gezeichnete Auftrag entspricht nach den aktuellen Listenpreisen einem Wert von mehr als 800 Millionen US Dollar. Die neuen E175 werden für zwei Klassen mit 76 Passagiersitzen ausgerüstet und sollen im Unterauftrag für Delta Airlines zum Einsatz kommen. Die ersten Jets aus diesem Auftrag sollen ab dem dritten Quartal 2016 ausgeliefert werden. SkyWest Holdings betreibt SkyWest Airlines und ExpressJet, die beiden Airlines betreiben auf verkehrsschwächeren Nebenrouten für Delta, American, United und Alaska Airlines rund 750 Verkehrsflugzeuge.