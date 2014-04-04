SkyWest übernimmt ersten Embraer E175

Embraer hat am 27. März 2014 an ihrem Hauptsitz im brasilianischen São José dos Campos den ersten Embraer E175 an SkyWest Airlines übergeben, die Maschine wird unter dem Brand von United Express für United Airlines eingesetzt.

SkyWest Airlines hat im Mai 2013 bei dem brasilianischen Flugzeugbauer 100 modernste E175 Verkehrsflugzeuge in Auftrag gegeben, davon 40 Festbestellungen und 60 Optionen, die noch bestätigt werden müssen. Der Auftrag könnte sogar auf 200 Maschinen anwachsen. Der Auftrag über 100 E175 aus den USA ist 4,1 Milliarden US Dollar schwer. Der erste Jet aus dieser Großbestellung konnte nun Ende März planmäßig an SkyWest übergeben werden. Die E175 sind bei SkyWest für 76 Passagiere in zwei Klassen ausgelegt und werden hauptsächlich für United Airlines eingesetzt.