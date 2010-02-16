SkyTeam wächst

Im Sommer wird SkyTeam zwei neue Mitglieder in ihren Reihen begrüssen dürfen: Neu in die Allianz aufgenommen werden dann Vietnam Airlines und TAROM.

Im Sommer wird SkyTeam zwei neue Mitglieder in ihren Reihen begrüssen dürfen: In die Allianz aufgenommen werden dann Vietnam Airlines und TAROM.

Vietnam Airlines wird die Allianz als ebenbürtiges Mitglied erweitern. Die Airline wurde 1956 gegründet und operiert von zwei HUBs, Hanois Noi Bai Airport und Ho Chi Minh Citys Son Nhat Airport, aus. Sie verfügt über ein breites nationales und intra-asiatisches Angebot, sowie über eine Anzahl internationaler Routen. Ausserdem hält sie mit Cathay Pacific, American Airlines und Qantas Codesharingverträge. TAROM wird als Partnerin im Juni dazu kommen und dabei von Air France unterstützt werden. Letztere wird die Airline in Entscheidungsfindungsprozessen mit anderen Fluggesellschaften vetreten. Die rumänische Airline wurde 2005 zum ersten Mal als zukünftiges Mitglied angekündigt. Die genauen Daten für die Aufnahmefestlichkeiten werden noch bekannt gegeben.

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