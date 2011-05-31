SkyTeam reduziert Transatlantikangebot

Die SkyTeam Mitglieder Air France, Delta Airlines und Alitalia haben eine vorübergehende Verkleinerung ihres Angebots zwischen Europa und Nordamerika bekannt gegeben.

Die drei grossen Allianzmitglieder wollen das Langstreckenangebot zwischen Europa und Nordamerika zum Herbst hin um sieben bis neun Prozent reduzieren, um die Auslastung auf den restlichen Flügen erhöhen zu können. Die drei Airlines wollen die verkehrsschwächere Herbstperiode nutzen, um Kosten zu sparen. Auf den Winterflugplan hin wollen die drei Fluggesellschaften zudem ihre Langstreckenverbindungen zwischen Europa und Nordamerika noch besser aufeinander abstimmen, damit die vorhandenen Flüge besser ausgelastet werden können.