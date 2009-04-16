SkyTeam bestätigt Einladung an Vietnam

SkyTeam hat gestern einen provisorischen Vertrag unterzeichnet, der die Absicht der Vietnam Airlines, der Allianz im nächsten Jahr beizutreten, festhält.

Nach dem Austritt der Continental Airlines am 24. Oktober 2008 würde ein Beitritt der Vietnam Airlines die SkyTeam Allianz wieder auf zehn Mitglieder bringen. VN wäre die zweite asiatische Airline nach China Southern Airlines. Sie bedient bereits fünf Hubs der Allianz, nämlich Bejing, Guangzhou, Paris Charles de Gaulle, Incheon und Tokyo Narita, und wäre mit ihrem weiten, internationalen Netzwerk eine ideale strategische Partnerin. Vietnam Airlines bedient 64 Strecken nach 24 internationale und 20 einheimische Destinationen und befindet sich zurzeit in einem Codeshare Abkommen mit CZ und Korean Air.