SkyTeam bestätigt Beitrittstermin von Garuda

Ursprünglich wollte Garuda Indonesia bereits 2012 Vollmitglied in dem SkyTeam Bündnis sein, jetzt steht der Termin für die Aufnahme fest.

Ab dem 4. März 2014 wird Garuda Vollmitglied von SkyTeam und damit das zwanzigste Mitglied des Airline Verbundes. Die nationale Fluggesellschaft Indonesiens wird die zweite Airline der Allianz aus Südostasien. Mit Garuda wird das SkyTeam über Jakarta einen erweiterten Zugang zum asiatischen Markt erlangen und Garuda wird für ihre Fluggäste über die großen SkyTeam Mitglieder Air France und KLM gute Verbindungen innerhalb Europas anbieten können. Garuda fliegt von der Hauptstadt Jakarta zu den sechs SkyTeam Drehscheiben Seoul, Guangzhou, Peking, Shanghai, Taipei und Amsterdam.