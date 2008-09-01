SkyEurope vertieft Verlust

SkyEurope erleidet im dritten Quartal einen Verlust von Euro 16,8 Millionen.

Sky Europe Airlines musste am 30. Juni zum Quartalsende einen Verlust von Euro 16,8 Mio vermelden, ein weiterer Einbruch gegenüber dem Euro 5,1 Mio Defizit im Vorjahr. Die Airline reagierte mit Preiserhöhungen und sowie Streckenkürzungen. Dennoch verbesserte sich das Einkommen nur um 0,1% auf Euro 167,9 Mio und der Verlust vor Zinsen und Steuern stieg auf Euro 14 Mio von 5,2 Mio im letzten Jahr. Trotz Anstieg der Passagierzahlen um 3,3% auf 957.382 fielen die RPKs um 1,6% auf 963 Mio. Die Kapazität kletterte um 3,5% auf 1,26 Milliarden ASKs, während die Auslastung um 5,2 Punkte auf 74,3% zurückging. Der Yield stieg um 1,7% auf 7,05 Cents. SkyEurope erhielt im letzten Quartal ihre 15. 737-700 und verbindet nun 41 Destinationen mit 76 Routen. Bis 2014 will sie 26 Flugzeuge betreiben.