SkyEurope muss sich erneut Reorganisieren

SkyEurope aus der Slowakei sieht sich gezwungen unter Gläubigerschutz zu gehen, damit sich das Sorgenkind erneut reorganisieren kann.

Bei SkyEurope ist eine tiefgreifende Umstrukturierung nötig, um aus den roten Zahlen zu kommen. Seit längerer Zeit ringt die Fluggesellschaft mit Hauptsitz Bratislava ums Überleben, muss immer wieder frisches Kapital auftreiben, um die Verluste zu decken. Nun begibt sich SkyEurope unter Gläubigerschutz, damit die Schuldenbedienung ausgesetzt werden kann und die Kreditgeber die Unternehmung nicht betreiben können. SKyEurope will während der Restrukturierung ihr Routennetz überprüfen, die Entschuldung vorantreiben und die Gesellschaft attraktiver machen, um neue Geldgeber an Land zu ziehen. Die Geschäftsleitung betont, dass die Fluggesellschaft für die eingekauften Dienstleistungen in vollem Umfang aufkommen wird und den Flugdienst wie geplant weiter führen wird. Das Problem von SkyEurope ist der Cash Drain, die Gesellschaft ist nicht in der Lage positive Geldzuflüsse zu generieren, dies kann in der jetzigen Situation nur durch frisches Kapital oder durch Verkäufe von eigenen Betriebsmitteln ausgeglichen werden. Falls es SkyEurope nicht gelingt neues Geld aufzutreiben, dann könnte die Situation in den nächsten Monaten eng werden. Link: SkyEurope