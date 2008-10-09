SkyEurope geht die Luft aus

Der Aktionär und Geldgeber York steigt beim slowakischen Low-Cost-Carrier aus.

Die stark geschwächte SkyEurope sucht nun neue Investoren. Angebote müssen bis heute, Donnerstag, abgegeben werden. Um die Airline aus den roten Zahlen zu heben, wären schätzungsweise 70 Millionen Euro notwendig. SkyEurope hat in den ersten drei Quartalen einen Nettoverlust von 45,5 Mio Euro einstecken müssen. Der Low-Cost-Carrier hat zu Aussagen über seine finanzielle Lage noch keine Stellung genommen.