Sky Europe wird Strecken einstellen

Die Low Cost Airline aus der Slowakei wird im Winterflugplan unrentable Flugstrecken aus dem Sortiment streichen und Flugzeuge vorübergehend aus dem Verkehr ziehen.

Die hohen Treibstoffpreise zwingen die Fluggesellschaft dazu unrentable Flugstrecken aus dem Sortiment zu streichen. Nach inoffiziellen Aussagen will Sky Europe im Winter von Bratislava aus nicht mehr nach Lissabon fliegen und die Strecke Prag Larnaka, das auf Cypern liegt, einstellen. Dublin, Cork und Birmingham werden auch aus dem Flugplan genommen. Von 15 Flugzeugen werden voraussichtlich zwei Maschinen während der Winterzeit nicht mehr betrieben, um Kosten zu sparen.