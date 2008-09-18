Sky Europe sichert Liquidität

Sky Europe kann über ein Darlehen ihr Fremdkapital aufstocken, um über die Wintermonate zahlungsfähig zu bleiben.

Die Tiefpreis Fluglinie aus der Slowakei erhält ein Darlehen seines Grossaktionärs York Global Finance II. Mit dem Betrag von 10 Millionen Euro wird der Betrieb durch die schwächeren Wintermonate gesichert. Sky Europe ist seit längerem vergeblich auf Kapitalsuche. Die relativ junge Low Cost Airline hat zudem die Investment Bank Rothschild beauftragt, Strategie- und Finanzierungsalternativen vorzuschlagen, mit denen ein langfristiger Unternehmensfortgang garantiert werden kann.