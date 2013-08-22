Sky Aviation erhält weiteren Superjet 100

Die indonesische Fluggesellschaft Sky Aviation konnte am 20. August 2013 ihren zweiten Superjet 100 übernehmen.

Sky Aviation konnte ihren ersten Superjet 100 Ende Februar 2013 auf ihrem Heimatflughafen Halim Perdanakusuma International Airport in Jakarta in Empfang nehmen. Nun wurde der zweite SSJ 100 mit der Baunummer 95027 nach Indonesien überführt. Die erste Maschine von Sky Aviation hat im Liniendienst mittlerweile bereits rund 500 Flugstunden hinter sich gebracht, die Airline hat zwölf Exemplare des russischen Regionaljets gekauft.