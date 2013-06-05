Sky Airlines stellt Flugbetrieb ein

Sky Airlines musste aus wirtschaftlichen Gründen den Flugbetrieb aussetzten, dahingehend informiert die Fluggesellschaft aus Antalya auf ihrer Homepage.

Die türkische Charterfluggesellschaft Sky Airlines hat ihren Betrieb ab sofort eingestellt. Die Fluggesellschaft gehört zu 100 Prozent der Kayi Group, die sich auf Flugreisen in die Türkei spezialisiert hat. Die Touristikgruppe ist scheinbar zahlungsunfähig und musste daher den Flugbetrieb mit ihren Boeing 737 einstellen. Bereits im letzten Winter hat die deutsche Tochter German Sky Airlines aus wirtschaftlichen Gründen den Flugbetrieb eingestellt und ihre beiden Maschinen an den Vermieter zurückgegeben.