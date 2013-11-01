Singapore streicht längsten Nonstop Flug

Singapore Airlines hat sich aus rentabilitätsgründen dazu entschieden, den längsten Nonstop Flug von Singapur nach New York aus dem Streckennetz zu nehmen.

Diese Langstrecke wurde mit einem Airbus A340-500 bedient, die Strecke ist 16.700 Kilometer lang und der Flug dauerte rund 19 Stunden. Die Linie vom Flughafen Singapur nach New York Newark wurde seit dem Juni 2004 nonstop bedient. Ende November wird der viermotorige Airbus A340-500 zum letzten Mal auf dieser Strecke eingesetzt. Die Linie wird wegen mangelnder Rentabilität gestrichen, in dem Airbus A340-500 fanden lediglich 100 Passagiere in einer gehobenen Business Klasse Platz.