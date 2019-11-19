Singapore präsentiert Oktoberzahlen

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im Oktober 2019 flogen mit Singapore Airlines 1,930 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Wachstum von elf Prozent.

Der Flag Carrier von Singapur hat im Oktober die Verkehrsleistung gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um acht Prozent auf 11,200 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich gleichzeitig um 10,3 Prozent auf 9,458 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 1,7 Prozentpunkte auf 84,4 Prozent verbessert.

Singapore Airlines Cargo transportierte im Berichtsmonat Oktober insgesamt 107,9 Tausend Tonnen an Luftfracht, das entspricht einem Rückgang 6,8 Prozent.

Mit allen Konzern Airlines zusammen flogen bei Singapore Airlines im Berichtsmonat Oktober 3,240 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 8,9 Prozent.