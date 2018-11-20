Singapore präsentiert Oktoberzahlen

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im Oktober 2018 flogen mit Singapore Airlines 1,739 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Wachstum von 5,3 Prozent.

Der Flag Carrier von Singapur hat im Oktober die Verkehrsleistung gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 2,9 Prozent auf 10,370 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich gleichzeitig um sechs Prozent auf 8,575 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 2,5 Prozentpunkte auf 82,7 Prozent verbessert.

Singapore Airlines Cargo transportierte im Berichtsmonat Oktober insgesamt 115,8 Tausend Tonnen an Luftfracht, das entspricht einem Wachstum von 1,7 Prozent.

Mit allen Konzern Airlines zusammen flogen bei Singapore Airlines im Berichtsmonat Oktober 2,976 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 5,6 Prozent.