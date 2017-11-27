Singapore präsentiert Oktoberzahlen

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im Oktober 2017 flogen mit Singapore Airlines 1,651 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Wachstum von 4,5 Prozent.

Der Flag Carrier von Singapur hat im Oktober die Verkehrsleistung gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 1,2 Prozent auf 10,082 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich gleichzeitig um 4,9 Prozent auf 8,091 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 2,8 Prozentpunkte auf 80,2 Prozent verbessert.

Singapore Airlines Cargo transportierte im Berichtsmonat Oktober insgesamt 113,9 Tausend Tonnen an Luftfracht, das entspricht einem Wachstum von einem Prozent.

Mit allen Konzern Airlines zusammen flogen bei Singapore Airlines im Berichtsmonat Oktober 2,818 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 9,3 Prozent.