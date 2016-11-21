Singapore präsentiert Oktoberzahlen

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im Oktober 2016 flogen mit Singapore Airlines 1,580 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Rückgang von 1,4 Prozent.

Der Flag Carrier von Singapur hat im Oktober die Verkehrsleistung gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 1,1 Prozent auf 9,966 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage verschlechterte sich gleichzeitig um 3,1 Prozent auf 7,714 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor ist um 1,6 Prozentpunkte auf 77,4 Prozent zurückgegangen.

Singapore Airlines Cargo transportierte im Berichtsmonat Oktober insgesamt 112 Tausend Tonnen an Luftfracht, das entspricht einem Wachstum von 9,9 Prozent.

Mit allen Konzern Airlines zusammen flogen bei Singapore Airlines im Berichtsmonat Oktober 2,579 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 2,6 Prozent.