Singapore mit weniger Passagieren

Singapore Airlines musste im Berichtsmonat März 2011 ein Passagierminus von 1,9 Prozent hinnehmen, mit der Airline aus Singapur flogen im März 2011 1,377 Millionen Fluggäste.

