Singapore mit mehr Passagieren

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im September 2018 flogen mit Singapore Airlines 1,681 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresseptember entspricht dies einer Zunahme von 5,6 Prozent.

Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung gegenüber dem Vorjahresseptember um 1,4 Prozent auf 9,956 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 5,7 Prozent auf 8,402 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 3,4 Prozentpunkte auf 84,4 Prozent verbessert.

Die transportierte Frachtleistung bei SIA Cargo erreichte 111,5 Tausend Tonnen und verbesserte sich somit um 0,4 Prozent.

Konzernweit konnte Singapore Airlines und ihre Tochter Airlines insgesamt 2,871 Millionen Passagier an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 1,7 Prozent.