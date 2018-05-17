Singapore mit mehr Passagieren

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im April 2018 flogen mit Singapore Airlines 1,665 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahresapril entspricht dies einem Wachstum von 3,9 Prozent.

Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung gegenüber dem Vorjahresapril um 1,4 Prozent auf 9,754 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 3,6 Prozent auf 8,051 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um weitere 1,7 Prozentpunkte auf 82,5 Prozent verbessert.

Singapore Airlines Cargo konnte im April 106,2 Tausend Tonnen Fracht transportieren, das entspricht einem Plus von 1,6 Prozent.

Mit der ganzen Singapore Airlines Gruppe flogen im Berichtsmonat April insgesamt 2,904 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von sieben Prozent.