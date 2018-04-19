Singapore mit mehr Passagieren

Singapore Airlines Boeing 787-10 Dreamliner (Foto: Boeing)

Im März 2018 flogen mit Singapore Airlines 1,682 Millionen Fluggäste, das entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einem Anstieg von 3,5 Prozent.

Der Flag Carrier Singapurs hat verglichen mit dem Vorjahresmärz die Verkehrsleistung um 1,4 Prozent auf 9,970 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück gefahren. Die Nachfrage konnte um 4,1 Prozent auf 8,201 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte werden. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 2,1 Prozentpunkte auf 82,2 Prozent.

Die transportierte Fracht erreichte 113,3 Tausend Tonnen und verschlechterte sich somit um 0,3 Prozent.

Mit allen Airlines der Singapore Airlines Gruppe flogen im Berichtsmonat März 2018 insgesamt 2,955 Millionen Passagier, das entspricht einem Wachstum von 8,5 Prozent.