Singapore mit mehr Passagieren
Im April 2017 flogen mit Singapore Airlines 1,603 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahresapril entspricht dies einem Wachstum von 2,2 Prozent.
Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung gegenüber dem Vorjahresapril um 0,2 Prozent auf 9,617 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgenommen. Die Nachfrage verbesserte sich um 4,5 Prozent auf 7,767 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 3,7 Prozentpunkte auf 80,8 Prozent verbessert.
Singapore Airlines Cargo konnte im April 104,5 Tausend Tonnen Fracht transportieren, das entspricht einem Plus von 1,2 Prozent.
Mit der ganzen Singapore Airlines Gruppe flogen im Berichtsmonat April insgesamt 2,715 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 5,8 Prozent.