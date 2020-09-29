Singapore mit fast keinen Passagieren

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im August flogen mit Singapore Airlines lediglich 29,8 Tausend Fluggäste (Vorjahr 1,915 Millionen), das entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einem Einbruch von 98,4 Prozent.

Singapore Airlines leidet weiter an der Corona Krise, wie im Juli flogen auch im August mit der Airline aus Singapur fast keine Passagiere. Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresaugust um 90,5 Prozent auf 1,052 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage verschlechterte sich um 97,9 Prozent auf 199,5 Millionen Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 67,3 Prozentpunkte auf 19 Prozent verschlechtert, damit waren die Flugzeuge von Singapore Airlines nur zu einem Fünftel der zur Verfügung stehenden Sitzplatzkapazität ausgelastet.

Die Augustzahlen sind ähnlich schlecht wie die Passagierzahlen der Vormonate. Bei Singapore Airlines kann man immer noch keine Erholung von den bedingten Corona Tiefständen ausmachen. Singapore Airlines ist auf das Langstreckengeschäft ausgerichtet und leidet viel stärker unter der Corona Krise als lokal verankerte Fluggesellschaften, die über einen starken Inlandmarkt verfügen.

Auch Singapore Airlines Cargo leidet massiv unter der Krise, im August wurden noch 56,9 Tausend Tonnen Fracht transportiert (Vorjahresaugust 102,1 Tausend Tonnen), das entspricht einem Minus von 44,3 Prozent.

Die Airlines aus der Singapore Group konnten im Berichtsmonat August 2020 leidglich 39,8 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen (Vorjahr 3,313 Millionen Passagiere), das entspricht einem Corona bedingten Einbruch von 98,8 Prozent.

Kommentar zu der Nachfrageflaute von Singapore Airlines

Die Corona Krise ist bei einigen stark interkontinental ausgerichteten Fluggesellschaften aus Asien noch nicht ausgestanden. Singapore Airlines und deren Langstreckentochter Scoot verfügen über eine große Langstreckenflotte, welche die pulsierende Metropole Singapur mit der gesamten Welt verbindet. Der Interkontinentale Linienverkehr ist im März wegen der Corona Pandemie komplett eingebrochen und wird sich über die nächsten drei bis vier Jahre nur langsam erholen. Fluggesellschaften wie Singapore Airlines und Scoot leiden unter dieser Pandemie überproportional, da sie stark auf den interkontinentalen Verkehr ausgerichtet sind und dieser wird sich wie bereits erwähnt, nur schleppend erholen.