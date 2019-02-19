Singapore meldet mehr Passagiere

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im Januar 2019 flogen mit Singapore Airlines 1,793 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresjanuar entspricht dies einer Zunahme von 9,1 Prozent.

Der Flag Carrier aus Singapur hat im Januar die Verkehrsleistung verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 7,6 Prozent auf 10,862 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 7,6 Prozent auf 9,068 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 2,4 Prozentpunkte auf 83,5 Prozent verbessert.

Singapore Airlines Cargo transportierte im Berichtsmonat Januar insgesamt 106,3 Tausend Tonnen Fracht, das waren 0,3 Prozent mehr als im Vorjahresjanuar.

Mit allen Airlines der Singapore Airlines Gruppe flogen im Berichtsmonat Januar 2019 insgesamt 3,096 Millionen Passagier, das entspricht einem Wachstum von 8,2 Prozent. Die Auslastung aller Flüge lag bei 83,1 Prozent, zwei Prozentpunkte besser als im Vorjahresjanuar.