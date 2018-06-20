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Singapore meldet mehr Passagiere

20.06.2018 PS
Singapore Airlines Airbus A380
Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im Mai 2018 flogen mit Singapore Airlines 1,647 Millionen Fluggäste, das entspricht gegenüber dem Vorjahresmai einer Zunahme von 5,8 Prozent.

Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresmai um vier Prozent auf 10,128 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 6,8 Prozent auf 7,974 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 2,1 Prozentpunkte auf 78,7 Prozent.

Die transportierte Frachtleistung erreichte 111,2 Tausend Tonnen und hat sich somit um 1,7 Prozent verbessert.

Die Airlines aus der Singapore Group konnten im Berichtsmonat Mai 2018 insgesamt 2,862 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 8,1 Prozent.

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