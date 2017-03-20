Singapore meldet mehr Passagiere

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im Februar 2017 flogen mit Singapore Airlines 1,469 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Wachstum von 0,7 Prozent.

Der Flag Carrier aus Singapur hat im Februar die Verkehrsleistung verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 2,8 Prozent auf 8,935 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 1,3 Prozent auf 7,198 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 3,2 Prozentpunkte auf 80,6 Prozent verbessert. Die transportierte Fracht erreichte 86,9 Tausend Tonnen und verbesserte sich somit um 2,2 Prozent.

Mit allen Airlines der Singapore Airlines Gruppe flogen im Berichtsmonat Februar 2017 insgesamt 2,494 Millionen Passagier, das entspricht einem Wachstum von 3,1 Prozent.