Singapore meldet mehr Passagiere

Singapore Airlines A350-900 (Foto: Airbus)

Im Februar 2016 flogen mit Singapore Airlines 1,459 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresfebruar entspricht dies einer Zunahme von 5,5 Prozent.

Der Flag Carrier aus Singapur hat im Februar die Verkehrsleistung verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 2,1 Prozent auf 9,190 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 5,1 Prozent auf 7,109 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 2,2 Prozentpunkte auf 77,4 Prozent verbessert. Die transportierte Fracht erreichte 85 Tausend Tonnen und verbesserte sich somit um 0,2 Prozent.

Mit allen Airlines der Singapore Airlines Gruppe flogen im Berichtsmonat Februar 2016 insgesamt 2,420 Millionen Passagier, das entspricht einem Wachstum von 2,2 Prozent.