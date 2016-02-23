Singapore meldet mehr Passagiere
Im Januar 2016 flogen mit Singapore Airlines 1,612 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresjanuar entspricht dies einer Zunahme von 5,7 Prozent.
Der Flag Carrier aus Singapur hat im Januar die Verkehrsleistung verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 1,1 Prozent auf 10,108 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 3,8 Prozent auf 8,112 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 3,7 Prozentpunkte auf 80,2 Prozent verbessert.
SIA transportierte im Berichtsmonat Januar insgesamt 100 Tausend Tonnen Fracht, das waren 8,9 Prozent mehr als im Vorjahresjanuar.
Mit allen Airlines der Singapore Airlines Gruppe flogen im Berichtsmonat Januar 2016 insgesamt 2,589 Millionen Passagier, das entspricht einem Wachstum von 8,5 Prozent.