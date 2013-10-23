Singapore meldet mehr Passagiere

Im September 2013 flogen mit Singapore Airlines 1,551 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresseptember entspricht dies einer Zunahme von 3,6 Prozent.

Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung gegenüber dem Vorjahresseptember um 2,6 Prozent auf 10,079 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 1,8 Prozent auf 8,058 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 0,7 Prozentpunkte von 80,6 auf 79,9 Prozent verschlechtert. Die transportierte Frachtleistung bei SIA Cargo erreichte 536,3 Millionen Tonnen Kilometer und verschlechterte sich somit um 6,7 Prozent. Bei der Tochtergesellschaft Silkair stiegen im September mit 249 Tausend Passagieren gleich viel Passagiere zu wie im Vorjahresseptember.