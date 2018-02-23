Singapore meldet leicht mehr Passagiere

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im Januar 2018 flogen mit Singapore Airlines 1,643 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresjanuar entspricht dies einer leichten Zunahme von 0,1 Prozent.

Der Flag Carrier aus Singapur hat im Januar die Verkehrsleistung verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 0,1 Prozent auf 10,095 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage blieb mit 8,187 Milliarden Sitzplatzkilometer konstant. Der Sitzladefaktor hat sich um 0,1 Prozentpunkte auf 81,1 Prozent vermindert.

Singapore Airlines Cargo transportierte im Berichtsmonat Januar insgesamt 106 Tausend Tonnen Fracht, das waren 5,1 Prozent mehr als im Vorjahresjanuar.

Mit allen Airlines der Singapore Airlines Gruppe flogen im Berichtsmonat Januar 2018 insgesamt 2,862 Millionen Passagier, das entspricht einem Wachstum von 2,4 Prozent. Die Auslastung aller Flüge lag bei 81,1 Prozent, gleich wie im Vorjahresjanuar.