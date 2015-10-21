Singapore meldet leicht mehr Passagiere

Singapore Airlines Airbus A330 (Foto: Singapore Airlines)

Im September 2015 flogen mit Singapore Airlines 1,568 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresseptember entspricht dies einer leichten Zunahme von 0,1 Prozent.

Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung gegenüber dem Vorjahresseptember um 1,1 Prozent auf 9,774 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage verschlechterte sich um 1,0 Prozent auf 7,894 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 0,1 Prozentpunkte auf 80,8 Prozent leicht verbessert. Die transportierte Frachtleistung bei SIA Cargo erreichte 543 Millionen Tonnen Kilometer und verbesserte sich somit um 4,4 Prozent.

Konzernweit konnte Singapore Airlines und ihre Tochter Airlines insgesamt 2,421 Millionen Passagier an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 1,7 Prozent.