Singapore meldet Passagierzahlen

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im Februar 2018 flogen mit Singapore Airlines 1,468 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresfebruar entspricht dies einer leichten Veränderung von Minus 0,1 Prozent.

Der Flag Carrier aus Singapur hat im Februar die Verkehrsleistung verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 0,8 Prozent auf 9,009 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage blieb mit 7,200 Milliarden Sitzplatzkilometer praktisch gleich wie im Vorjahresfebruar. Der Sitzladefaktor hat sich um 0,7 Prozentpunkte auf 79,9 Prozent verschlechtert.

Die transportierte Fracht erreichte 92,9 Tausend Tonnen und verbesserte sich somit um 6,9 Prozent.

Mit allen Airlines der Singapore Airlines Gruppe flogen im Berichtsmonat Februar 2018 insgesamt 2,614 Millionen Passagier, das entspricht einem Wachstum von 4,8 Prozent.