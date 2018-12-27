Singapore meldet Novemberzahlen

Singapore Airlines Boeing 787-10 Dreamliner (Foto: Boeing)

Im November 2018 flogen mit Singapore Airlines 1,728 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Zuwachs von 6,9 Prozent.

Der Flag Carrier von Singapur hat im November die Verkehrsleistung um 6,6 Prozent auf 10,353 Milliarden Sitzplatzkilometer erweitert. Die Nachfrage verbesserte sich gleichzeitig um 9,2 Prozent auf 8,482 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 1,9 Prozentpunkte auf 81,9 Prozent verbessert.

SIA Cargo transportierte im November 116,7 Tausend Tonnen Luftfracht, das entspricht einem leichten Rückgang von 1,2 Prozent.

Die ganze Singapore Airlines Gruppe konnte im Berichtsmonat November insgesamt 3,008 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 7,4 Prozent.