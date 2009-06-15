Singapore meldet Mai Zahlen

Singapore Airlines meldet, sie habe im Mai eine durchschnittliche Auslastung von 62,8 Prozent erreicht.

Dies bedeutet einen Rückgang der Auslastung gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 3,4 Prozentpunkte. Im Passagierbereich betrug die Auslastung durchschnittlich 66,9 Prozent, während sie im Mai 2008 noch bei 74,7 Prozent gelegen hatte. Hingegen konnte die Airline die Auslastung im Cargo Bereich um 0,5 Prozentpunkte auf 61,2 Prozent verbessern. Insgesamt transportierte Singapore Airlines 1,213 Millionen Passagiere.



