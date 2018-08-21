Singapore meldet Julizahlen

Singapore Airlines Boeing 787-10 Dreamliner (Foto: Boeing)

Im Juli 2018 flogen mit Singapore Airlines 1,774 Millionen Fluggäste, das entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einem Wachstum von 4,8 Prozent.

Die Fluggesellschaft aus Singapur hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuli um 2,2 Prozent auf 10,336 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 4,9 Prozent auf 8,910 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Der Sitzladefaktor hat sich um 2,2 Prozentpunkte auf solide 86,2 Prozent verbessert.

Die transportierte Frachtleistung bei SIA Cargo erreichte 108 Tausend Tonnen und verbesserte sich somit um 3,9 Prozent.

Die Airlines aus der Singapore Gruppe konnten im Berichtsmonat Juli 2018 insgesamt 3,102 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 7,4 Prozent.