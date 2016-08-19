Singapore meldet Julizahlen

Singapore Airlines Airbus A330 (Foto: Singapore Airlines)

Im Juli 2016 flogen mit Singapore Airlines 1,676 Millionen Fluggäste, das entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einer Abnahme von 1,2 Prozent.

Die Fluggesellschaft aus Singapur hat die Verkehrsleistung mit 10,195 Milliarden Sitzplatzkilometern gleich gehalten wie im Vorjahresjuli. Die Nachfrage hat sich um 2,7 Prozent auf 8,396 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechtert. Der Sitzladefaktor ist um 2,2 Prozentpunkte auf 82,4 Prozent zurückgegangen. Die transportierte Frachtleistung bei SIA Cargo erreichte 568 Millionen Tonnen Kilometer und verbesserte sich somit um 11,7 Prozent.

Die Airlines aus der Singapore Gruppe konnten im Berichtsmonat Juli 2016 insgesamt 2,763 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 3,3 Prozent.