Singapore meldet Dezemberzahlen
Im Dezember 2019 flogen mit Singapore Airlines 2,037 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einer Zunahme von 9,8 Prozent.
Der Flag Carrier von Singapur hat im Dezember die Verkehrsleistung um 6,1 Prozent auf 11,476 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 8,7 Prozent auf 10,046 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um zwei Prozentpunkte auf hohe 87,5 Prozent.
Singapore Cargo konnte im Dezember insgesamt 106 Tausend Tonnen an Post und Luftfracht transportieren, das entspricht einem Minus von 5,8 Prozent.
Die ganze Singapore Airlines Gruppe konnte im Berichtsmonat Dezember 2019 insgesamt 3,543 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 8,2 Prozent.