Singapore meldet Dezemberzahlen
Im Dezember 2017 flogen mit Singapore Airlines 1,754 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einer Zunahme von 2,4 Prozent.
Der Flag Carrier von Singapur hat im Dezember die Verkehrsleistung um 0,7 Prozent auf 10,251 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 3,1 Prozent auf 8,656 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um zwei Prozentpunkte auf 84,4 Prozent.
Singapore Cargo konnte im Dezember insgesamt 115.200 Tonnen an Post und Luftfracht transportieren, das entspricht einem Plus von 4,3 Prozent.
Die ganze Singapore Airlines Gruppe konnte im Berichtsmonat Dezember 2017 insgesamt 3,091 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 5,2 Prozent.