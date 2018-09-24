Singapore meldet Augustzahlen

Singapore Airlines Boeing 787-10 Dreamliner (Foto: Boeing)

Im August 2018 flogen mit Singapore Airlines 1,779 Millionen Passagiere, das entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einer Zunahme von 8,8 Prozent.

Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung gegenüber dem Vorjahresaugust um 3,2 Prozent auf 10,443 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 8,9 Prozent auf 8,860 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 4,4 Prozentpunkte 84,8 Prozent verbessert.

Singapore Airlines transportierte im Berichtsmonat August insgesamt 111,9 Tausend Tonnen Fracht, das entspricht einem Wachstum von 4,5 Prozent.

Mit allen Airlines aus dem Singapore Airlines Konzern flogen im Berichtsmonat August 3,110 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 10,6 Prozent.