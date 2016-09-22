Singapore meldet Augustzahlen
Im August 2016 flogen mit Singapore Airlines 1,613 Millionen Passagiere, das entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einer Abnahme von 5,7 Prozent.
Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung gegenüber dem Vorjahresaugust um 0,3 Prozent auf 10,082 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage verschlechterte sich um 6,8 Prozent auf 8,068 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 5,6 Prozentpunkte 80,0 Prozent verschlechtert.
Singapore Airlines transportierte im Berichtsmonat August insgesamt 103 Tausend Tonnen Fracht, das entspricht einem Wachstum von 9,7 Prozent.
Mit allen Airlines aus dem Singapore Airlines Konzern flogen im Berichtsmonat August 2,672 Millionen Passagiere, das entspricht einem Rückgang von 1,9 Prozent.