Singapore kauft weitere Boeing 777

Singapore Airlines will bei Boeing acht weitere Boeing 777-300ER bestellen, die Maschinen sollen zwischen 2013 und 2014 ausgeliefert werden.

Die Bestellung wird durch SIA mit einem Marktwert von 2,3 Milliarden US Dollar beziffert. Singapore Airlines gehört zu den grössten Betreibern der zweimotorigen Boeing 777 Maschinen. Angetrieben werden die Boeing 777-300ER mit dem Grosstriebwerk GE90 von General Electric. SIA hat kürzlich bekannt gegeben, dass ihre neue Low Cost Tochter ebenfalls mit Boeing 777 Maschinen an den Start gehen wird.