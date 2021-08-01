Singapore gibt Junizahlen bekannt

Singapore Airlines Boeing 787-10 Dreamliner (Foto: Boeing)

Im Juni 2021 flogen mit Singapore Airlines und der Tochter Silkair 114,7 Tausend Passagiere, im Vorjahresjuni waren es Corona bedingt mit 15,1 Tausend noch viel weniger.

Singapore Airlines leidet weiter unter der Corona Krise, auch im Juni sind bei der Airline aus Singapur fast keine Passagiere zugestiegen. Singapore Airlines und Silkair konnten im Juni lediglich 114,7 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im Juni 2019 flogen mit Singapore und Silkair noch 2,297 Millionen Passagiere. Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuni von 648,1 Millionen Sitzplatzkilometzern auf 3.908 Millionen Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage erreichte im Juni 670,9 Millionen Sitzplatzkilometer, ein Jahr zuvor waren es gerade einmal 82,4 Millionen. Der Sitzladefaktor hat sich um 4,5 Prozentpunkte auf 17,2 Prozent verbessert.

Singapore Airlines Cargo leidet ebenfalls unter der Krise, wobei sich im Frachtmarkt eine Bodenbildung abzeichnet. Im Juni wurden 82,0 Tausend Tonnen Fracht transportiert (Vorjahresjuni 51,7 Tausend Tonnen), das entspricht einer Verbesserung von 58.6 Prozent.

Die Airlines aus der Singapore Group konnten im Berichtsmonat Juni 2021 leidglich 132,6 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, im Vorjahresjuni waren es 17,7 Tausend. Vor der Corona Krise im Juni 2019 konnte Singapore Airlines mit ihren Tochterunternehmungen Scoot und Silk noch 3,228 Millionen Passagiere transportieren.

Die Junizahlen sind bei Singapore Airlines genauso schlecht ausgefallen wie die Passagierzahlen der Vormonate. Bei Singapore Airlines kann man in der Corona Krise immer noch keine Erholung ausmachen. Singapore Airlines ist auf das Langstreckengeschäft ausgerichtet und leidet viel stärker unter COVID-19 als lokal verankerte Fluggesellschaften, die über einen starken Inlandmarkt verfügen.